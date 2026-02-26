Kevin Johansen y Liniers llegan juntos por primera vez al Guido Miranda

El sábado 25 de abril a las 21, el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, recibirá por primera vez juntos a los reconocidos artistas Kevin Johansen y Liniers para presentar su histórico show de música y dibujos en vivo.

La espera terminó: Arte, música, amistad y humor inteligente se unen y conjugan en el escenario en este espectáculo original y único que cumple más de 15 años y que en esta oportunidad llega a Chaco de la mano de la productora Música Sin Etiquetas.

Kevin Johansen y Liniers están celebrando su show juntos, con una gira que comenzó en 2023 y que (dicen) terminará este año, y que los está llevando por varios continentes y ciudades, donde los esperan felices para presenciar ese espectáculo lleno de canciones, dibujos, amistad y mucho humor. Un show reconocido por el público y por la crítica, una mezcla especial y con mucho arte que une, nuevamente, a Kevin Johansen junto al reconocido dibujante Liniers.

“Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario. Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos. Un libro en vivo o un concierto ilustrado: una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte”, adelantan desde la producción.

El tour de la alegría

Durante los últimos 15 años, el show viajó desde América Latina hasta Europa, y se ha presentado en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes. El público lo recibió con gran entusiasmo y muchas veces con entradas agotadas, adoptándolo como un nuevo “clásico”, del que se registraron dos dvds en vivo en Buenos Aires y en México (editados por Sony Music), y dos libros (OOPS! y BIS) publicados por la prestigiosa Ediciones de la Flor. Luego de varios años sin verlos juntos en el escenario, 2023 fue el momento del esperado reencuentro y 2024, el inicio de una nueva consagración. En 2025, la fiesta continúa y sigue llegando a nuevas ciudades y territorios, y festeja el lanzamiento de un nuevo registro en vivo (Desde que te Madrid, Sony Music) y de un nuevo libro (Es nuestra forma de comunicarnos, Editorial Común), con un público que disfruta cada vez más en un tour cada vez más eterno.

Las entradas anticipadas están en venta en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, de miércoles a sábados de 17 a 21, y en www.butacauno.com.ar (Frondizi 33, piso 2, oficina 12).