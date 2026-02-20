Pancaldo asume la responsabilidad tras el debut y prepara cambios para el duelo ante San Telmo

El director técnico de Club Atlético Chaco For Ever, Ricardo Pancaldo, reconoció que el equipo no dejó una buena imagen en el debut y aseguró que ya trabaja en ajustes de cara al próximo compromiso frente a Club Atlético San Telmo.

El entrenador admitió que el resultado del primer partido generó malestar en el plantel, especialmente tras la expulsión que condicionó el desarrollo del juego. “Cuando nos quedamos con un hombre menos sabíamos que iba a ser muy difícil poder darlo vuelta. Fue una expulsión injusta y después del segundo gol se hizo cuesta arriba”, sostuvo.

Más allá de la polémica arbitral, Pancaldo fue autocrítico con el rendimiento del equipo. “No jugamos de la manera que queríamos, no salió lo que habíamos preparado y hay muchísimas cosas para corregir. La responsabilidad siempre cae en el que arma el equipo y totalmente la asumo”, afirmó.

En cuanto a la situación del arquero Gastón Canuto, confirmó que deberá cumplir una fecha de suspensión, aunque destacó que el plantel cuenta con variantes en ese puesto. “Tenemos un buen plantel de arqueros. Gastón es un referente e ídolo del club, pero el equipo se armó bien y hay recambio”, señaló.

De cara al encuentro ante San Telmo, el técnico adelantó que realizará algunas modificaciones en la formación titular, en busca de mejorar la imagen mostrada en la primera fecha. “Pensé un partido de una manera y no pudimos hacerlo. Ahora vamos a buscar variantes para revertirlo”, explicó.

Finalmente, Pancaldo destacó la importancia del acompañamiento de los hinchas y remarcó que el equipo necesita del respaldo en las tribunas. “Forever tiene una fuerza extra que es su gente y nos hace mucha falta. Ojalá podamos darles una alegría”, concluyó.