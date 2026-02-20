La Leonesa y Las Palmas se preparan para el cierre de los Carnavales 2026 con ocupación hotelera plena

El intendente de La Leonesa, José Carbajal, confirmó que este fin de semana se realizará el cierre de los Carnavales 2026 del Departamento Bermejo, uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de la región.

El jefe comunal destacó que se trata del tramo final de los tradicionales Carnavales de la Dulzura que se desarrollan en Las Palmas, cuya última noche tendrá lugar este sábado con la participación de comparsas y bailarines provenientes de distintas localidades del Chaco, como Resistencia y Margarita Belén.

En ese sentido, Carbajal remarcó que el sector de tribunas ya se encuentra prácticamente agotado, con la totalidad de las localidades vendidas, y que desde el municipio evalúan ampliar la capacidad con nuevas ubicaciones para poder recibir a más público.

El intendente subrayó además el impacto económico que genera el evento en toda la zona. “Es una actividad que moviliza el turismo, la cultura y la economía local. Muchas familias trabajan alrededor de lo que es el carnaval: modistas, sonidistas, quienes construyen carrozas, gastronómicos y emprendedores”, explicó.

Asimismo, señaló que la capacidad hotelera de la región se encuentra colmada durante el mes de febrero, con unas 65 plazas disponibles entre La Leonesa y Las Palmas, lo que evidencia la fuerte demanda turística que genera el cierre de los corsos.

En paralelo a los festejos, este viernes se presentará el grupo uruguayo Márama en el microestadio del Club Alianza, en un evento organizado por jóvenes de la localidad con acompañamiento del municipio, en el marco de una articulación entre el sector público y privado.

Finalmente, Carbajal adelantó que trabajan en la posibilidad de llevar nuevamente el tradicional plato regional “arroz con pacú” al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, con el objetivo de promocionar la identidad gastronómica chaqueña en uno de los escenarios culturales más importantes del país.