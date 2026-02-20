Resistencia: el Municipio paga hoy la ayuda escolar con aumento del 33% y descarta inversiones en la Bolsa

El secretario de Economía de la Municipalidad de Resistencia, Ricardo Roffé, confirmó que este viernes se acreditará la ayuda escolar para los trabajadores municipales, con un incremento del 33% respecto a los montos abonados el año pasado.

Según precisó el funcionario, el beneficio será de 80 mil pesos por cada hijo en edad escolar, mientras que en el caso de hijos con discapacidad ascenderá a 320 mil pesos. Para garantizar el pago en tiempo y forma, el Municipio solicitó al Nuevo Banco del Chaco que los fondos estén disponibles antes del mediodía.

En otro orden, Roffé informó que fue prorrogado hasta el 28 de febrero el vencimiento del pago anual anticipado del impuesto inmobiliario, cuyo plazo original operaba el 13 de este mes. De este modo, los contribuyentes podrán acceder tanto al beneficio por pago anticipado como a la bonificación por buen contribuyente.

Asimismo, indicó que quienes regularicen su situación con la tasa de servicios municipales antes del 13 de marzo podrán obtener una bonificación adicional del 10% en el primer vencimiento del año.

Consultado sobre la posibilidad de que el Municipio realice inversiones financieras, el secretario de Economía descartó de plano que la comuna participe en operaciones bursátiles. “La Municipalidad de Resistencia no realiza ni realizará inversiones en la Bolsa de Valores ni en instrumentos de riesgo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que cualquier excedente transitorio de fondos públicos se coloca exclusivamente en entidades bancarias autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, a través de herramientas de bajo riesgo como fondos Money Market o plazos fijos tradicionales y precancelables.

Roffé aclaró además que este tipo de operaciones financieras no requiere autorización del Concejo Municipal, aunque sí están sujetas a rendiciones mensuales que se publican en los canales oficiales. Distinto es el caso de la toma de deuda, que sí necesita aprobación legislativa.

Finalmente, remarcó que se trata de fondos públicos que deben administrarse con criterios de seguridad y transparencia, en resguardo de los intereses de los contribuyentes de la ciudad.