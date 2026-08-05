Pan de campo casero: la receta con solo cuatro ingredientes que se hace en casa y queda como la de panadería
Hacer pan en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Con una receta básica de solo cuatro ingredientes es posible conseguir un pan de campo con corteza dorada y una miga tierna, similar al que se compra en panaderías. La preparación requiere pocos pasos y un horneado de apenas media hora.
Receta para hacer pan de campo casero
Ingredientes:
- 1 kilo de harina de trigo 000
- 600 ml de agua tibia
- 50 g de levadura fresca
- 20 g de sal
- Opcional: un chorrito de aceite de oliva o girasol para darle más humedad a la miga, o una cucharadita de azúcar para ayudar a despertar la levadura.
Cómo preparar la receta de pan de campo, paso a paso
- En un bowl pequeño, colocá la levadura con un chorrito de agua tibia, una pizca de azúcar y una cucharada de harina. Mezclá bien y dejá reposar durante 10 minutos en un lugar cálido, hasta que se forme una espuma.
- Sobre la mesada, volcá la harina y hacé un hueco en el centro, formando una corona. Espolvoreá la sal por los bordes y agregá la levadura en el centro. Incorporá el agua tibia de a poco mientras comenzás a integrar los ingredientes.
- Amasá con las manos, llevando la harina desde los bordes hacia el centro. Cuando se forme un bollo, estirá la masa hacia adelante y doblala sobre sí misma. Repetí ese movimiento durante unos 10 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Formá un bollo, colocalo en un bowl previamente aceitado y cubrilo con un repasador. Dejá levar durante una hora en un lugar cálido, o hasta que duplique su tamaño.
- Una vez que la masa haya levado, volcala sobre la mesada y presionala suavemente con los dedos para quitar el exceso de aire. Volvé a darle forma de bollo, apoyalo sobre una placa para horno engrasada, realizale unos cortes en la superficie con un cuchillo y dejalo reposar otros 20 minutos.
- Por último, llevá el pan a un horno fuerte previamente precalentado y cocinalo durante aproximadamente 30 minutos, hasta que la corteza esté bien dorada y al golpear la base se escuche un sonido hueco.