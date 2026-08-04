Patricia Bullrich presentó los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, dio a conocer las modificaciones de última hora aplicadas al proyecto de la llamada «Ley de Tierras», con el dictamen de mayoría para llevarlo al recinto.

«Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros», informó, al tiempo que remarcó que «los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra».

En esa línea, la exministra de Seguridad planteó: «Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras».

En la presentación, Bullrich sostuvo que se trata de «una ley clara y concreta, consensuada con todos los bloques», y afirmó: «Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia».

En su discurso, la titular del bloque libertario en el Senado le agradeció al PRO, la UCR y partidos provinciales aliados. «Es un acuerdo muy bueno para el país. Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos», afirmó.

LOS NUEVOS LÍMITES Y LAS EXPROPIACIONES

Bullrich confirmó que el proyecto también modifica el régimen de expropiaciones previsto en la Ley 21.499. En ese punto, el Gobierno propone incorporar nuevos criterios para delimitar cuándo un bien puede ser declarado de utilidad pública y, por lo tanto, sujeto a una expropiación.

Bullrich mostró un mapa que refleja el porcentaje de tierras extranjerizadas en las dstintas provincias.

En la actualidad, la legislación habilita la expropiación de aquellos bienes que resulten convenientes o necesarios para satisfacer un fin de utilidad pública, sin importar su naturaleza jurídica ni si pertenecen al dominio público o privado.

La iniciativa conserva ese principio general, pero agrega que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con un criterio restrictivo y precisar de manera expresa cuál es el objetivo concreto que justifica la medida.

A su vez, el dictamen que obtuvo respaldo en comisión establece que la expropiación solo podrá avanzar cuando resulte un medio idóneo, necesario y proporcional para alcanzar el fin de interés público invocado.