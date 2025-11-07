Pampa del Infierno: Hallaron una plantación de marihuana en el monte

Efectivos de la Comisaría de Pampa del Infierno llevaron adelante un procedimiento en el marco de las leyes 23.737 (Estupefacientes) y 2304-N (Narcomenudeo), luego de recibir un aviso al abonado 101 que alertaba sobre movimientos sospechosos en un sector de monte cercano al barrio primavera.

Ante la información, una comisión policial se dirigió al lugar y realizó tareas de vigilancia discreta. Tras no observar a personas en el sitio, los agentes ingresaron al monte y, a unos 30 metros, hallaron varias plantas con características compatibles con cannabis sativa. En total, se contabilizaron diez ejemplares de distintos tamaños.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N°1, se procedió al secuestro formal de las plantas y al envío de las actuaciones correspondientes. Se continúan las diligencias para determinar a los responsables del cultivo.