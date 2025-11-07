Fontana: detuvieron a un hombre por la venta de herramientas robadas

Un hombre de 30 años fue detenido en la localidad de Fontana por su presunta participación en el robo y posterior venta de varias herramientas sustraídas de una vivienda en construcción.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente de la Dirección de Policía de Investigaciones, en el marco de una causa por supuesto robo denunciada el pasado 4 de noviembre por Walter Eduardo Yaya (64), quien había informado la sustracción de una motosierra, taladro, amoladora, soldadora y otras herramientas desde una obra ubicada en el barrio España de Resistencia.

Tras diversas averiguaciones, los investigadores lograron establecer que las herramientas robadas habrían sido compradas por un hombre identificado como José Alberto González (34), albañil, residente en Av. 25 de Mayo al 6400, barrio Puerto Esperanza de Fontana. Al ser entrevistado, González manifestó haber adquirido los elementos por $40.000 a dos individuos conocidos como “Avilan Juan” y “Julián”, ambos del barrio San Pablo, y entregó voluntariamente los objetos a la policía.

Durante el operativo se secuestraron una soldadora marca Gren Park, una motosierra Stihl, un taladro MGC, una amoladora ADV3, además de una llave pico de loro, pinza y llave de rosca.

Posteriormente, en tareas de rastrillaje realizadas en los barrios San Pablo, Independencia y Puerto Esperanza, el personal policial logró detener a Juan Ramón Avilan (30), domiciliado en el barrio Aipo de Fontana, sindicado como uno de los vendedores de las herramientas robadas.

Por disposición de la Fiscalía N°3, Avilan fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Robo”, mientras que González fue notificado y se le tomó declaración testimonial.

Los elementos secuestrados serán restituidos al denunciante tras el correspondiente reconocimiento, y la investigación continúa para dar con el segundo involucrado.

El procedimiento estuvo a cargo del Crio. Ppal. Walter Madona, jefe del Enlace Operativo Metropolitana, y del Crio. Insp. Germán Luis Fernández, jefe del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitana.