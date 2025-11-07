“Los secretos de los grandes artistas”: taller de dibujo y pintura en el Marechal

El miércoles 12 de noviembre, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, comenzará el taller “Los secretos de los grandes artistas”. El mismo será coordinado por el docente Alejandro Gallardo.

Se trata de un espacio para aprender dibujo y pintura como los maestros. No hace falta tener experiencia previa. Gallardo explicó su propuesta así: “¿Te apasiona el arte, pero sentís que algo te falta para pintar como los grandes? ¿Copiás imágenes, seguís tutoriales? No es falta de talento: es falta de método”.

Los organizadores adelantaron que el taller brindará un ambiente cálido e inspiración asegurada. A los participantes se les entregará material en PDF. Los cupos son limitados y la inscripción puede hacerse escribiendo al 3624832439.