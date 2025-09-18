Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

La Municipalidad de Pampa del Infierno realizó la entrega de pollitas ponedoras a pequeños productores e instituciones educativas, con el objetivo de impulsar la producción local y generar nuevas fuentes de ingreso para la comunidad.

La iniciativa se concretó gracias al trabajo conjunto entre el Área de Promoción Primaria de la Ruralidad municipal, el Ministerio de Producción y Avichaco, en el marco de un convenio que garantiza la provisión de estas aves.

Con este programa, se busca fortalecer la inserción de los productores en los mercados regionales, promoviendo el desarrollo local y la diversificación de la economía rural.

Desde la comuna agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Producción y del gobernador Leandro Zdero, y destacaron que estas acciones generan oportunidades para toda la comunidad.