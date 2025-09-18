Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

549327272_18085871878879922_9218641726600678389_n

La Municipalidad de Pampa del Infierno realizó la entrega de pollitas ponedoras a pequeños productores e instituciones educativas, con el objetivo de impulsar la producción local y generar nuevas fuentes de ingreso para la comunidad.

La iniciativa se concretó gracias al trabajo conjunto entre el Área de Promoción Primaria de la Ruralidad municipal, el Ministerio de Producción y Avichaco, en el marco de un convenio que garantiza la provisión de estas aves.

Con este programa, se busca fortalecer la inserción de los productores en los mercados regionales, promoviendo el desarrollo local y la diversificación de la economía rural.

Desde la comuna agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Producción y del gobernador Leandro Zdero, y destacaron que estas acciones generan oportunidades para toda la comunidad.

Más Noticias

548896078_18151169185394301_2546324785709688683_n

Santa Sylvina avanza en la prevención del suicidio con espacios de primera escucha

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

549236988_18319549189243095_12253428934154475_n

Fontana refuerza el alumbrado público para mejorar la seguridad y la calidad de vida

Te pueden interesar

548896078_18151169185394301_2546324785709688683_n

Santa Sylvina avanza en la prevención del suicidio con espacios de primera escucha

549327272_18085871878879922_9218641726600678389_n

Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

428223w790h390c.jpg

River perdió 2 a 1 con Palmeiras y la llave de la Copa Libertadores se definirá en Brasil

Ignacio Giacomello

Concierto de música clásica en el CCN