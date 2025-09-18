General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

El municipio de General Vedia mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, para analizar las principales necesidades de infraestructura y servicios de la localidad y sus parajes.

Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron la realidad y las obras fundamentales que hasta el momento se vienen ejecutando únicamente con recursos municipales, y plantearon la importancia de contar con acompañamiento provincial para avanzar en proyectos clave para el desarrollo de la comunidad.

Además, se abordaron temas de prevención y seguridad pública, así como el apoyo constante de la municipalidad a las instituciones educativas, con la provisión de recursos propios para el mantenimiento de los edificios escolares y el respaldo a las actividades de los estudiantes.

Desde el municipio destacaron la predisposición de Marcelo Barrios y manifestaron su expectativa de trabajar de manera coordinada para el bienestar de todos los vecinos de General Vedia y sus parajes.

“Seguimos construyendo comunidad entre todos”, remarcaron las autoridades locales al finalizar la reunión.

Más Noticias

549327272_18085871878879922_9218641726600678389_n

Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

549236988_18319549189243095_12253428934154475_n

Fontana refuerza el alumbrado público para mejorar la seguridad y la calidad de vida

WhatsApp Image 2025-09-17 at 18.05.00

Programa De Prevención Metropolitana: Nuevos Patrulleros Para Las Comisarías De Barranqueras

Te pueden interesar

549327272_18085871878879922_9218641726600678389_n

Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

428223w790h390c.jpg

River perdió 2 a 1 con Palmeiras y la llave de la Copa Libertadores se definirá en Brasil

Ignacio Giacomello

Concierto de música clásica en el CCN

549236988_18319549189243095_12253428934154475_n

Fontana refuerza el alumbrado público para mejorar la seguridad y la calidad de vida