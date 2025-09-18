General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

El municipio de General Vedia mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, para analizar las principales necesidades de infraestructura y servicios de la localidad y sus parajes.

Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron la realidad y las obras fundamentales que hasta el momento se vienen ejecutando únicamente con recursos municipales, y plantearon la importancia de contar con acompañamiento provincial para avanzar en proyectos clave para el desarrollo de la comunidad.

Además, se abordaron temas de prevención y seguridad pública, así como el apoyo constante de la municipalidad a las instituciones educativas, con la provisión de recursos propios para el mantenimiento de los edificios escolares y el respaldo a las actividades de los estudiantes.

Desde el municipio destacaron la predisposición de Marcelo Barrios y manifestaron su expectativa de trabajar de manera coordinada para el bienestar de todos los vecinos de General Vedia y sus parajes.

“Seguimos construyendo comunidad entre todos”, remarcaron las autoridades locales al finalizar la reunión.