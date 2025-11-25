La Municipalidad agasajó a los equipos Sub 11 y Sub 13 que representaron al pueblo en la Liga del Norte

La Municipalidad realizó una jornada de agasajo para los niños de las categorías Sub 11 y Sub 13, quienes participaron de la Liga del Norte y representaron a la localidad con compromiso durante toda la temporada.

Durante el encuentro se reconoció no solo el desempeño deportivo, sino también los valores demostrados por los jugadores: respeto, esfuerzo, compañerismo y trabajo en equipo, cualidades destacadas por las autoridades locales.

El municipio agradeció además el acompañamiento permanente de las familias y de los entrenadores, y subrayó la importancia de seguir impulsando el deporte formativo como espacio de crecimiento y contención para la juventud.

Desde la gestión destacaron que los jóvenes deportistas “son un orgullo para la comunidad y el futuro del pueblo”.