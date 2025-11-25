La Municipalidad agasajó a los equipos Sub 11 y Sub 13 que representaron al pueblo en la Liga del Norte

584541778_17932377582110628_97455911771194505_n

La Municipalidad realizó una jornada de agasajo para los niños de las categorías Sub 11 y Sub 13, quienes participaron de la Liga del Norte y representaron a la localidad con compromiso durante toda la temporada.

Durante el encuentro se reconoció no solo el desempeño deportivo, sino también los valores demostrados por los jugadores: respeto, esfuerzo, compañerismo y trabajo en equipo, cualidades destacadas por las autoridades locales.

El municipio agradeció además el acompañamiento permanente de las familias y de los entrenadores, y subrayó la importancia de seguir impulsando el deporte formativo como espacio de crecimiento y contención para la juventud.

Desde la gestión destacaron que los jóvenes deportistas “son un orgullo para la comunidad y el futuro del pueblo”.

Más Noticias

587202232_18093863035879922_2640098689920659103_n

Pampa del Infierno: dos jóvenes deportistas se consagraron campeones nacionales

solari-fernandez-racing-river_862x485

Racing hizo la épica, ganó y dejó a River afuera del Torneo Clausura y casi sin Copa Libertadores

9392w850h478c.jpg

Barracas Central venció a Riestra y pasó a cuartos de final

Te pueden interesar

587202232_18093863035879922_2640098689920659103_n

Pampa del Infierno: dos jóvenes deportistas se consagraron campeones nacionales

584541778_17932377582110628_97455911771194505_n

La Municipalidad agasajó a los equipos Sub 11 y Sub 13 que representaron al pueblo en la Liga del Norte

185057w850h556c.jpg

Fue demorado por llevar una caja con nueve cotorras

182184w850h638c.jpg

Joven madre fue detenida por el presunto homicidio de su bebé recién nacido

184611w850h479c.jpg

¿Cuándo inician las clases en Chaco?: Fijaron la fecha del ciclo lectivo 2026