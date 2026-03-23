Margarita Belén prepara la vigilia y el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

En Margarita Belén, el municipio avanza en la organización de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se recuerda cada 2 de abril.

La planificación fue abordada en una reunión encabezada por el intendente Javier Martínez, junto a distintas áreas municipales, representantes del Concejo, veteranos de guerra y miembros de organizaciones civiles.

Según se informó, el cronograma prevé la realización de una vigilia el 1 de abril en la Plaza Héroes de Malvinas, mientras que el acto central tendrá lugar el 2 de abril frente al Centro de Veteranos.

Desde el municipio destacaron que estas actividades buscan mantener viva la memoria colectiva y rendir homenaje a los 632 argentinos que perdieron la vida durante el conflicto del Atlántico Sur.

Asimismo, convocaron a la comunidad a participar de ambas jornadas, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento a los excombatientes y reafirmar el valor histórico de la fecha.