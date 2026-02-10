Pampa Almirón dio inicio al 3° Campeonato Municipal de Veteranos 2026

Con una jornada cargada de entusiasmo y espíritu deportivo, se realizó la apertura del 3° Campeonato Municipal de Veteranos 2026 en la localidad de Pampa Almirón, un espacio que pone en valor el encuentro, la pasión y el compromiso de quienes continúan disfrutando del fútbol a lo largo de los años.

Durante el acto, se destacó y agradeció especialmente a Lotería Chaqueña por la concreción de la obra de iluminación del predio deportivo, una mejora clave que permite desarrollar la actividad en mejores condiciones y con mayor seguridad para jugadores y espectadores.

Asimismo, se expresó el reconocimiento al gobernador Leandro Zdero, por el acompañamiento permanente y el cumplimiento de los compromisos asumidos, impulsando con hechos concretos el crecimiento de la localidad.

La organización también valoró el trabajo de los colaboradores que hicieron posible la realización del campeonato y el compromiso de cada uno de los jugadores, verdaderos protagonistas que sostienen viva la pasión por el deporte con respeto y dedicación.

Desde la Municipalidad de Pampa Almirón reafirmaron su compromiso de continuar trabajando con gestión, compromiso y acciones concretas que transforman la realidad local, fortaleciendo el deporte como herramienta de inclusión y bienestar.

“Los años pasan, la pasión no se jubila”, fue el mensaje que marcó el inicio de una nueva edición del campeonato.