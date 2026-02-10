Barranqueras realizó un operativo de vacunación y atención bucodental para el ingreso escolar

Desde el Área de Género de la Municipalidad de Barranqueras se llevó adelante un operativo de vacunación y atención bucodental destinado al ingreso escolar, que tuvo lugar en el Refugio Madres del Sol.

La jornada estuvo orientada a acompañar a las familias y garantizar el acceso a servicios esenciales de salud antes del inicio del ciclo lectivo, brindando controles fundamentales para niñas y niños en edad escolar.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones territoriales, que permiten acercar el sistema de salud a quienes más lo necesitan y fortalecer el cuidado integral de la comunidad.

La Municipalidad de Barranqueras continúa trabajando de manera articulada para promover el bienestar y la salud de las familias, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la inclusión social.