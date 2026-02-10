Barranqueras realizó un operativo de vacunación y atención bucodental para el ingreso escolar

629791159_18346882465239803_3450699896685278737_n

Desde el Área de Género de la Municipalidad de Barranqueras se llevó adelante un operativo de vacunación y atención bucodental destinado al ingreso escolar, que tuvo lugar en el Refugio Madres del Sol.

La jornada estuvo orientada a acompañar a las familias y garantizar el acceso a servicios esenciales de salud antes del inicio del ciclo lectivo, brindando controles fundamentales para niñas y niños en edad escolar.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones territoriales, que permiten acercar el sistema de salud a quienes más lo necesitan y fortalecer el cuidado integral de la comunidad.

La Municipalidad de Barranqueras continúa trabajando de manera articulada para promover el bienestar y la salud de las familias, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la inclusión social.

 

Internacionales

627672779_1700490844637438_6795322763155371852_n

PRESIDENCIA DE LA PLAZA: AVANZAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS EN CRECIMIENTO

629987678_1331739965659549_81925027347682496_n

Tres Isletas fue sede de una jornada de atención especializada en Parkinson

629283714_1342957594525145_5690230024201898878_n

Puerto Vilelas refuerza tareas de limpieza y desmalezamiento en distintos barrios