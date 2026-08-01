Orgullo chaqueño: un restaurante de El Impenetrable competirá por uno de los premios gastronómicos más prestigiosos del país

La gastronomía del Chaco vuelve a destacarse a nivel nacional. Anna Restaurante de Campo, ubicado en Campo del Cielo, a las puertas de El Impenetrable, fue seleccionado entre los tres finalistas del Prix Baron B – Édition Cuisine, uno de los reconocimientos más importantes de la cocina argentina, que premia propuestas con identidad, sustentabilidad e impacto en sus comunidades.

La gran final se realizará el próximo 27 de agosto en el Faena Art Center, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el emprendimiento chaqueño competirá con restaurantes de Tierra del Fuego y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La representante de Chaco será Alina Ruiz, quien desde hace más de 15 años impulsa una propuesta gastronómica basada en la producción propia y el respeto por el entorno natural. En Anna Restaurante de Campo, los platos se elaboran con productos provenientes de su finca, donde la huerta, los corrales y el monte nativo forman parte de un mismo ecosistema productivo.

Para la instancia decisiva, Ruiz presentará un lingote de cabrito con chanfaina, una preparación elaborada con materias primas regionales y de origen controlado, pensada para reflejar la identidad culinaria chaqueña.

Los otros finalistas son Alcanfor, de Villa Crespo, reconocido por su enfoque en la cocina circular y el aprovechamiento integral de los alimentos, y Crujiente, de Ushuaia, una propuesta de cupos reducidos que pone en valor los productos fueguinos, la pesca responsable y los ingredientes de estación.

El jurado estará integrado por destacadas figuras de la gastronomía argentina e internacional, entre ellas Mauro Colagreco, Dolli Irigoyen, Gonzalo Aramburu y Gabriel Oggero.

Más allá de la excelencia culinaria, el Prix Baron B distingue proyectos que promueven la sustentabilidad, el trabajo con productores locales, la innovación y el impacto social, valores que posicionaron al restaurante chaqueño entre los mejores del país.

El ganador del certamen se conocerá el 27 de agosto y recibirá, además del tradicional trofeo diseñado por el orfebre Juan Carlos Pallarols y un premio económico, una pasantía en Mirazur, el reconocido restaurante de Mauro Colagreco en Francia.