Caballero destacó el trabajo conjunto con la Provincia para reforzar la seguridad en La Escondida

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El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, agradeció al ministro de Seguridad de la provincia del Chaco, Hugo Matkovich, y al subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña, por la rápida respuesta a las gestiones realizadas para fortalecer las acciones de seguridad en la localidad.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe comunal destacó el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial, al señalar que «gestionar también es dar respuestas», y valoró el compromiso de las autoridades para brindar mayor seguridad a la comunidad.

Caballero también expresó su reconocimiento a las distintas fuerzas y organismos que participaron de las intervenciones, entre ellos la Dirección General de Consumos Problemáticos – División Microtráfico, la Dirección General de Policía Caminera, la Comisaría de La Escondida, la Subsecretaría de Narcotráfico y Crimen Organizado, así como a la comisario Analia Verónica Ramírez, a quien agradeció especialmente por la pronta intervención y el profesionalismo demostrado.

Finalmente, el intendente reafirmó la decisión de continuar impulsando acciones coordinadas con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de prevención y seguridad, con el objetivo de brindar respuestas concretas a los vecinos de La Escondida.

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