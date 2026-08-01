Caballero destacó el trabajo conjunto con la Provincia para reforzar la seguridad en La Escondida
El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, agradeció al ministro de Seguridad de la provincia del Chaco, Hugo Matkovich, y al subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña, por la rápida respuesta a las gestiones realizadas para fortalecer las acciones de seguridad en la localidad.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe comunal destacó el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial, al señalar que «gestionar también es dar respuestas», y valoró el compromiso de las autoridades para brindar mayor seguridad a la comunidad.
Caballero también expresó su reconocimiento a las distintas fuerzas y organismos que participaron de las intervenciones, entre ellos la Dirección General de Consumos Problemáticos – División Microtráfico, la Dirección General de Policía Caminera, la Comisaría de La Escondida, la Subsecretaría de Narcotráfico y Crimen Organizado, así como a la comisario Analia Verónica Ramírez, a quien agradeció especialmente por la pronta intervención y el profesionalismo demostrado.
Finalmente, el intendente reafirmó la decisión de continuar impulsando acciones coordinadas con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de prevención y seguridad, con el objetivo de brindar respuestas concretas a los vecinos de La Escondida.