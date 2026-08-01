Casi 600.000 santiagueños votan este domingo: Gerardo Zamora busca ganar la intendencia DE “La Madre de Ciudades”

Santiago del Estero vivirá este domingo 2 de agosto una jornada electoral que definirá el mapa político municipal de la provincia para los próximos cuatro años. Serán 598.000 electores habilitados para votar en 25 de los 28 municipios santiagueños, con 1.734 mesas de votación distribuidas en 225 establecimientos educativos.

Las miradas, como es habitual, están puestas en las ciudades que concentran el 68% del padrón: la capital, con 236.900 electores, y La Banda, con 95.400. El escenario general muestra al Frente Cívico por Santiago, la fuerza que lidera el senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora, disputando 24 de las 25 intendencias en juego. Solo tres pequeñas municipalidades (Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui) están fuera de la contienda.

Capital, el desafío violeta

En la ciudad de Santiago del Estero termina el mandato de la intendenta Norma Fuentes, que pertenece a la coalición zamorista que está integrada por diversos sectores del radicalismo y el Partido Justicialista. Aquí el oficialismo impulsa a Mario Benavente como candidato a sucederla, con el respaldo explícito de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio «Pichón» Neder.

La incógnita en la capital es saber qué porcentaje lograrán los candidatos de la oposición fragmentada. Por un lado, Facundo Pérez Carletti encabeza la lista de Despierta Santiago (espacio ligado al PRO), mientras que Natalia Neme representa a la UCR orgánica, que se cortó sola y profundizó la dispersión opositora. Por el Frente Renovador compite Marianella Lezama Hid. Pero el factor que más inquieta al oficialismo es el avance de La Libertad Avanza (LLA), que presenta a Beatriz Yunes con su característico color violeta.

El espacio del presidente Milei realizó un cierre de campaña con fuerte presencia en las calles, con una caminata por el centro capitalino encabezada por Yunes, el concejal Alejandro Parnás y los dirigentes nacionales Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Solo Gutiérrez, el joven dirigente de LLA que alguna vez manejó cuentas en redes sociales del presidente, se acercó a Santiago para respaldar a Yunes, lo que marca la escasa injerencia de figuras nacionales en la campaña provincial. El armador local de LLA es Tomás Figueroa, un experonista que fue secretario parlamentario de la Cámara de Diputados durante menos de un año.

La Banda: la batalla

Al otro lado del Puente Carretero, tras cruzar el río Dulce, la pelea electoral promete ser más atractiva. Allí, el intendente Roger Nediani busca la reelección por el Frente Compromiso y Unidad, una fuerza de orientación localista que rompió con Sergio Massa a nivel nacional y que ha optado por no tener jefaturas provinciales ni nacionales, lo que inquieta doblemente al oficialismo.

El Frente Cívico apostó fuerte en La Banda porque Zamora y Neder llevan como candidato a Llamil Abdala, actual secretario de Industria de la Provincia, con el objetivo de desplazar a Nediani. Una encuesta reciente ubica a Abdala al frente de la intención de voto con el 32%, sacándole 12 puntos de ventaja a Nediani, mientras que Pablo Mirolo -el exintendente que representa al Frente Renovador de Sergio Massa- se ubica con el 12%. Mirolo, que espera recuperar el territorio bandeño para el massismo, representa otra pata de la oposición que compite por su lado.

La dispersión es total porque además de Nediani, Abdala y Mirolo, compiten Miguel Torres (La Libertad Avanza), Lorena Gladys Bazán (Despierta Santiago), Luciano Rodríguez (Somos Nosotros Somos Bandeños), Julio César Scabuzzo (Proyecto Sur) y Gustavo Miranda (Fuerza Vecinal).

Oposición fragmentada

El gran ausente en estas elecciones es la unidad opositora. En la capital, la UCR, el PRO, el Frente Renovador y La Libertad Avanza compiten cada uno por su lado. En La Banda, la atomización es aún más evidente: nueve candidatos disputan la intendencia sin ninguna alianza que pueda agrupar votos contra el Frente Cívico.

Se dice desde afuera que el senador nacional Gerardo Zamora tiene alambrada a la provincia, y así también parecen entenderlo los principales dirigentes políticos del país, que han decidido intervenir poco o nada para respaldar a sus candidatos a intendentes en los comicios municipales. Además, el actual gobernador Elías Miguel Suárez rara vez es mencionado en la arquitectura del poder provincial, ya que el escenario está dominado por Zamora, quien participó en actos para respaldar a sus candidatos, tanto en Santiago como en La Banda.

La falta de unidad de la oposición -sumada a la maquinaria política del Frente Cívico y a la figura omnipresente de Zamora- proyecta un escenario en el que el oficialismo se quedaría con la mayor parte de las intendencias. En la capital, Benavente parte como claro favorito. En La Banda, Abdala lidera las encuestas. Y en el resto de los 25 municipios en juego, el Frente Cívico tiene candidatos propios en casi todos los distritos.

El domingo, Santiago del Estero definirá si el poder municipal sigue pintado de los colores de Zamora o si, por primera vez en años, la oposición logra resquebrajar el muro del oficialismo. Por ahora, los números y la falta de unidad indican lo contrario.