Lanzan una campaña gratuita para detectar y operar cataratas en Chaco: quiénes pueden acceder y dónde atenderse

El Ministerio de Salud del Chaco anunció la puesta en marcha de la campaña «No más Cataratas», una iniciativa destinada a detectar y tratar esta patología visual en personas mayores de 50 años que no cuenten con obra social.

La propuesta se llevará a cabo los días 7 y 8 de agosto, de 9 a 17, en el Hospital Eva Perón de Barranqueras y el Hospital Luis Fleitas de Fontana, donde especialistas realizarán evaluaciones oftalmológicas gratuitas para identificar casos de cataratas.

La campaña está dirigida exclusivamente a personas mayores de 50 años sin cobertura médica, con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento de una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores.

Durante ambas jornadas, los profesionales determinarán qué pacientes reúnen las condiciones para acceder a una cirugía. Las intervenciones para los casos seleccionados se realizarán posteriormente, los días 24, 25 y 26 de septiembre, en el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia.

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de la detección temprana de las cataratas, ya que se trata de una enfermedad que puede provocar una importante disminución de la visión, pero que, mediante una cirugía, permite recuperar la capacidad visual y mejorar de manera significativa la calidad de vida de los pacientes.

Por ese motivo, convocaron a todas las personas mayores de 50 años que no tengan obra social y presenten dificultades visuales compatibles con cataratas a acercarse a cualquiera de los dos hospitales en las fechas y horarios establecidos para acceder a la evaluación sin costo.

La campaña es organizada de manera conjunta por la Asociación Chaqueña de Oftalmología (ACHO), el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Fundación Elena Barraquer y el programa FacoExtrema, con el acompañamiento del Gobierno del Chaco y el Ministerio de Salud.

El lanzamiento contó con la participación del Dr. Ricardo Mayol; la oftalmóloga Dra. Mariana Salom; el subsecretario de Redes de Salud, Federico Pradel; la directora del Hospital Perrando, Dra. Andrea Mayol; el director del Servicio de Oftalmología del Perrando, Gerardo Gemetro; y el presidente de ACHO, Dr. Facundo Rodrigo.