Educación capacitó a más de 550 bibliotecarios en el sistema de carga estadística provincial

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa y la Dirección del Servicio Bibliotecario Provincial, llevó adelante esta semana una capacitación sobre el Sistema de Carga de Estadística del Subsistema Bibliotecario Provincial (SIPESBI), destinada a equipos directivos y bibliotecarios de toda la provincia.

La propuesta se desarrolló en dos jornadas: el miércoles, de manera presencial en el Centro de Innovación “ELE”, en Resistencia, para instituciones de la Dirección Regional Educativa 10 A y B, y de forma virtual sincrónica para el resto de las localidades. En tanto, ayer jueves se replicó la formación para bibliotecarios del Gran Resistencia, correspondientes a la Regional 10 C. En total, participaron más de 550 profesionales del sistema bibliotecario chaqueño.

Durante la apertura, la directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Gómez de Baranda, destacó el trabajo sostenido en torno a la carga estadística y el uso de herramientas digitales. “Contamos con una herramienta muy útil como el Visor Educativo, impulsado por la ministra Sofía Naidenoff, que permite sistematizar información clave para la toma de decisiones. La carga de datos, que continuará realizándose también en soporte papel, deberá actualizarse cada tres meses en la plataforma para su consulta permanente”, señaló.

Por su parte, la directora del Servicio Bibliotecario Provincial, Claudia Iglesias, explicó que esta iniciativa marca un hito para el sector. “Es la primera vez que se implementa un sistema de carga estadística específico para el Subsistema Bibliotecario. Si bien los bibliotecarios ya registraban sus actividades, ahora contarán con una herramienta digital que permitirá centralizar y analizar esa información a nivel jurisdiccional”, indicó.

Asimismo, subrayó que el impacto alcanzará a todo el sistema: “Estas son las primeras jornadas, pero continuaremos fortaleciendo el acompañamiento a los colegas. Este avance es significativo, ya que el Subsistema Bibliotecario Provincial del Chaco es único en el país por su nivel de organización y articulación con las instituciones educativas”.

En tanto, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, quien ofició de anfitriona en el Centro de Innovación, remarcó la importancia de trabajar con datos actualizados. “La gestión basada en evidencia es una prioridad. Contar con información en tiempo real o en plazos breves permite mejorar la planificación y la toma de decisiones dentro del Ministerio”, expresó.

Las jornadas contaron además con la participación de directores de niveles y modalidades, así como supervisores de bibliotecas, consolidando un espacio de formación clave para el fortalecimiento del sistema educativo provincial.