Operativo de prevención en el barrio Luchemos Juntos y zonas aledañas

La Policía del Chaco, a través de la Comisaría Octava Metropolitana, llevó adelante un operativo prevencional propio en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener un contacto directo con los vecinos.

Ámbito de intervención

El despliegue se realizó en el barrio Luchemos Juntos, las 27 Viviendas, el Asentamiento Chongui y la Ampliación Chongui, sobre la calle León Zorrilla y pasillos próximos.

Recursos afectados

Para el operativo se dispuso de móviles identificados como PT-657 y PT-459, además de personal motorizado con motocicleta MK-127, pertenecientes al servicio externo.

Contacto con la comunidad

Durante la jornada, los efectivos realizaron entrevistas con vecinos de la zona, escuchando inquietudes y brindando información de contacto directo, tanto de teléfonos particulares como del abonado Red Win asignado a la Comisaría Octava.

Autoridades presentes

El procedimiento contó con la presencia de:

  • Crio. Insp. Pol. Jesús Juan José Ojeda, Supervisor de la Zona I Metropolitana.

  • Crio. Ppal. Pol. Daniel S. Román, Jefe de la Comisaría Octava Metropolitana.

  • Crio. Pol. Diego Armando Barbona, Oficial Jefe de la Comisaría Octava Metropolitana.

Desde la fuerza se destacó que este tipo de operativos buscan fortalecer la prevención del delito y, al mismo tiempo, consolidar el acercamiento policial hacia la comunidad, promoviendo la confianza y la seguridad en los barrios.

