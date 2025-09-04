Presidencia Roca recibió un operativo integral de salud con múltiples especialidades

541279641_17968905923942153_8646375425464340131_n

La comunidad de Presidencia Roca fue beneficiada con un operativo integral de salud, encabezado por el Dr. Gerardo Delgado y su equipo de trabajo, que brindaron atenciones médicas en distintas especialidades.

Atención directa y cercana

Durante la jornada, numerosos vecinos pudieron acceder a consultas médicas, controles y servicios odontológicos, lo que permitió ampliar el acceso a la salud de manera directa y en territorio.

La actividad contó con el acompañamiento de la Dra. Lilian Almirón, directora del Hospital Local “Miguel A. Bergema”, y de la Dra. Santos, ginecóloga de la institución, quienes se sumaron con compromiso a la atención de pacientes.

Asimismo, se destacó la valiosa participación y colaboración del Dr. Pablo Jackmanovich, que se integró al equipo de profesionales en este operativo.

Compromiso con la comunidad

El intendente de Presidencia Roca, Gustavo Martínez, expresó su agradecimiento hacia los médicos por la predisposición y el esfuerzo demostrado:

“Seguimos trabajando para que la salud llegue a cada vecino, fortaleciendo nuestro compromiso con el bienestar de los roqueños”.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal reafirma su objetivo de acercar los servicios de salud a toda la comunidad, garantizando la atención integral y el acompañamiento en territorio.

   

Más Noticias

540762446_1341442504008050_4437595142570293161_n

Presidencia de la Plaza acompaña un proyecto educativo innovador en la E.E.T. N.° 53

540674136_122232423176165099_7259226942614576595_n

General Vedia dio inicio a la Estudiantina 2025 con una fiesta llena de energía juvenil

541151721_122277419636223682_3710321028184420480_n

El Sauzalito avanza con la segunda etapa de refacción de su Costanera

Te pueden interesar

541279641_17968905923942153_8646375425464340131_n

Presidencia Roca recibió un operativo integral de salud con múltiples especialidades

540762446_1341442504008050_4437595142570293161_n

Presidencia de la Plaza acompaña un proyecto educativo innovador en la E.E.T. N.° 53

540674136_122232423176165099_7259226942614576595_n

General Vedia dio inicio a la Estudiantina 2025 con una fiesta llena de energía juvenil

541151721_122277419636223682_3710321028184420480_n

El Sauzalito avanza con la segunda etapa de refacción de su Costanera

541493124_1204672161700280_2362548923923518775_n

Castelli celebró con éxito el Taller de Confección de Quesos