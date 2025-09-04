Presidencia Roca recibió un operativo integral de salud con múltiples especialidades

La comunidad de Presidencia Roca fue beneficiada con un operativo integral de salud, encabezado por el Dr. Gerardo Delgado y su equipo de trabajo, que brindaron atenciones médicas en distintas especialidades.

Atención directa y cercana

Durante la jornada, numerosos vecinos pudieron acceder a consultas médicas, controles y servicios odontológicos, lo que permitió ampliar el acceso a la salud de manera directa y en territorio.

La actividad contó con el acompañamiento de la Dra. Lilian Almirón, directora del Hospital Local “Miguel A. Bergema”, y de la Dra. Santos, ginecóloga de la institución, quienes se sumaron con compromiso a la atención de pacientes.

Asimismo, se destacó la valiosa participación y colaboración del Dr. Pablo Jackmanovich, que se integró al equipo de profesionales en este operativo.

Compromiso con la comunidad

El intendente de Presidencia Roca, Gustavo Martínez, expresó su agradecimiento hacia los médicos por la predisposición y el esfuerzo demostrado:

“Seguimos trabajando para que la salud llegue a cada vecino, fortaleciendo nuestro compromiso con el bienestar de los roqueños”.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal reafirma su objetivo de acercar los servicios de salud a toda la comunidad, garantizando la atención integral y el acompañamiento en territorio.