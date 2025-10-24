Ofrecen clases gratuitas de básquet en el Polideportivo Jaime Zapata

El Instituto del Deporte Chaqueño informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las clases totalmente libres y gratuitas de básquet, dictadas por profesores idóneos del organismo en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata, ubicado en Padre Cerqueira 2150, Resistencia.

Las clases se desarrollan en los siguientes días y horarios:

Lunes, miércoles y viernes:

De 18 a 19:30: grupo de 6 a 13 años.

De 19:30 a 21: grupo de 18 años en adelante.

Martes y jueves:

De 18 a 19:30: grupo de 6 a 9 años.

De 19:30 a 21: grupo de 14 años en adelante.

Requisitos

Para sumarse a las clases, los interesados deben presentar certificado de aptitud física, fotocopia del DNI y completar el formulario de inscripción, disponible en este link.

Para más información o consultas, pueden acercarse al área de Polideportivos del Jaime Zapata, de 8 a 12 o de 16 a 20 horas.