Charata fortalece el cuidado ambiental a través de su vivero municipal

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El Municipio de Charata impulsa la producción de plantines y especies ornamentales desde su vivero municipal, en el marco de políticas orientadas al cuidado del ambiente y la promoción de espacios verdes en la ciudad.

Desde el área destacaron que en este espacio se desarrolla un trabajo sostenido de producción propia, que permite luego la entrega de plantas a vecinos y vecinas, fomentando la forestación urbana y el compromiso comunitario con el entorno.

Asimismo, el vivero abastece a plazas, paseos y distintos espacios públicos, contribuyendo al embellecimiento de la ciudad y al mantenimiento del arbolado urbano.

Las autoridades remarcaron que esta iniciativa no solo representa una herramienta ambiental, sino también un espacio de trabajo y desarrollo local, consolidando acciones que apuntan a mejorar la calidad de vida y construir una ciudad más sustentable.

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