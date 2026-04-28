Capitan Solari avanza con tareas de mantenimiento y embellecimiento en el cementerio local

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La Municipalidad de Capitan Solari continúa llevando adelante trabajos de limpieza, orden y mantenimiento en el cementerio local, con el objetivo de preservar este espacio de profundo valor para la comunidad.

Desde el municipio destacaron que las tareas forman parte de una política sostenida de cuidado de los espacios públicos, especialmente aquellos que tienen una carga simbólica y emocional para los vecinos.

“El cementerio es un lugar muy significativo donde descansan nuestros seres queridos, por eso buscamos mantenerlo en condiciones dignas, ordenadas y respetuosas”, señalaron desde la gestión encabezada por el intendente Guillermo Areco.

Las intervenciones incluyen desmalezado, limpieza general y mejoras en el entorno, apuntando a brindar un espacio más cuidado y tranquilo para quienes lo visitan.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el mantenimiento de los espacios comunitarios, priorizando el respeto y la valoración de los lugares que forman parte de la memoria colectiva de la localidad.

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