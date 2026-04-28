Drones y datos satelitales: destacan el aporte de la innovación tecnológica en la producción agropecuaria y otros sectores

En base a la experiencia de trabajo de Aerodata, una de las primeras empresas con oficinas en el Parque Tecnológico Corrientes, en el marco del «Simposio Virtual NEO/NEA Ciencia» que organiza la UNNE, el Mgter. Guillermo Grimaldi, expuso el potencial del uso de drones, satélites y otras tecnologías de captura de datos del territorio, para mejorar la toma de decisiones y optimizar resultados en distintas actividades.

Guillermo Grimaldi es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, unidad académica en la que actualmente es docente de la Cátedra de Sociología Rural y Urbana, y coordinador de la carrera de posgrado Especialidad Virtual en Producción Bubalina.

Además, es Jefe de Operaciones de Campo y Técnica de Análisis de Aerodata, una empresa de base tecnológica que convierte datos del territorio en información estratégica para la toma de decisiones.

Aerodata empezó a funcionar hace menos de un año, integrada por profesionales de distintas disciplinas de la región, y se transformó en uno de los primeros emprendimientos en ser aceptados para tener sede en el Parque «Científico Tecnológico Corrientes», el espacio de innovación co-gestionado entre la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Justamente, para conocer más sobre la experiencia de Aerodata en la utilización de tecnologías de capturas de datos en actividades productivas, el Mgter. Grimaldi fue invitado a disertar en la segunda semana de conferencias del «Simposio Virtual NEO/NEA Ciencia», actividad organizada para visibilizar la producción del conocimiento científico y tecnológico de la UNNE y de otras instituciones de ciencia del país y el extranjero.

Su charla se denominó «Uso de drones en el Agro: la innovación tecnológica que está revolucionando el campo», aunque en realidad se explayó sobre el potencial de diversas tecnologías de captura de datos del territorio existentes, así como de las herramientas complementarias que favorecen la generación de información precisa para mejorar la toma de decisiones en las actividades agropecuarias principalmente, pero también en industrias, el sector público y otras actividades.

Cabe recordar que la edición 2026 del Simposio NEO/NEA Ciencia se desarrolla hasta el 30 de abril, y en la segunda semana de realización está dedicado a las “Ciencias Tecnológicas”, con especial énfasis en exponer la experiencia de casos de éxitos desarrollos surgidos con gran apoyo en el conocimiento generado desde la ciencia de la región y el país.

Orgullo Local

En el inicio de su disertación, el Mgter. Grimaldi destacó la importancia de ser una de las primeras empresas en ser seleccionadas para tener sede en el Parque Tecnológico Corrientes, ubicado por Ruta Nacional 12, en el Campus Deodoro Roca de la UNNE, y acotó que “estar en ese lugar nos brinda la posibilidad de visibilizarnos y de relacionarnos con otras empresas del sector tecnológico”.

Recordó que como emprendimiento venían trabajando en “co-working” en el parque tecnológico y cuando se abrió la convocatoria a las empresas para funcionar en el predio, después decidieron presentarse al considerar una gran oportunidad trabajar en un espacio surgido para apoyar iniciativas sustentadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías.

“Como empresa nos da prestigio estar en ese lugar, y cada vez que brindamos nuestros servicios, nos presentamos como parte del parque tecnológico”.

Comentó que AERODATA es una empresa de base tecnológica surgida hace menos de un año, integrada por profesionales de distintas disciplinas, y que en poco tiempo pudo desarrollar trabajos en distintas partes de Argentina y también en Paraguay.

Explicó que el eslogan de Aerodata es “transformando imágenes en decisiones», porque “generar datos es relativamente sencillo, pero la utilización de esos datos para generar información y transformarlo en decisiones sigue siendo un desafío”.

Ante ello, sostuvo que buscan convertir la información del territorio en herramientas útiles para hacer las decisiones más correctas.

Detalló que principalmente utilizan drones, imágenes satelitales y análisis geoespacial para ayudar a empresas, productores y gobiernos a “ver, entender y gestionar mejor sus operaciones”.

En algunas etapas de los procesos de análisis de la información incorporan herramientas de Inteligencia Artificial, como soporte a la identificación de patrones y detección de anomalías.

Insistió en que «no somos una empresa de drones, somos una empresa de inteligencia territorial aplicada” y resaltó que lo más importante no es la tecnología que usan sino los resultados que permiten entender qué está sucediendo en un campo o en el territorio y qué decisiones tomar.

“Lo que no se ve no se gestiona, y muchas empresas, establecimientos u organizaciones en el territorio gestionan con información incompleta, tardía o sin conocer la procedencia de los datos”, expresó.

Así, añadió, se toman decisiones con baja evidencia, que generan altos costos operativos y de control, e ineficiencia en el uso de recursos. «Sin información sistemática y objetiva, la gestión pierde su eficiencia, aumentan los costos y se reduce la capacidad de generar impacto positivo”.

Refirió que las nuevas tecnologías representan una nueva forma de gestionar el territorio, y el avance de drones, sensores e imágenes satelitales permiten transformar cualquier operación en una fuente continua de información.

A las empresas u organizaciones les permiten ganar en tres frentes principales que son la “calidad de los datos” para actuar con información objetiva y no con estimaciones, la “anticipación” para detectar problemas antes de que escalen, y la “precisión” que permite actuar sobre lo que realmente está pasando en el territorio.

Explicó que la principal área de trabajo de Aerodata es el sector agropecuario, pero también se han expandido a otros sectores que aprovechan las tecnologías de captura de datos en territorio como el sector energético, minería, de infraestructura, ambiente y en el sector público.

“Desde Aerodata proponemos integrar todo el proceso, desde la captura de datos, el procesamiento y análisis de la información, hasta la recomendación accionable”.

«Las nuevas tecnologías representan una nueva forma de gestionar el territorio»

Actividad Agrícola

El Mgter. Grimaldi comentó que en el sector agrícola las tecnologías de drones, sensores e imágenes satelitales han generado una revolución de gran impacto.

“Gestionar miles de hectáreas sin información es como trabajar a ciegas. Generalmente el agricultor antes de conocer las herramientas tecnológicas hacía una actividad casi artesanal, pero las nuevas tecnologías aportan elementos que permiten identificar problemas no vistos en el campo”.

Así, detalló que con las tecnologías de capturas de datos en territorio se realizan monitoreos de cultivos con imágenes multiespectrales que posibilitan, por ejemplo, la detección de estrés hídrico, plagas y enfermedades antes que sean visibles a simple vista.

También se producen mapas de vigor, para entender la variabilidad dentro del lote y orientar decisiones de manejo de sitio específico, pues en el campo es frecuente que se trabaje como si el lote fuera homogéneo, pero cada sitio es muy variable.

Otro uso de importancia es la realización de relevamientos de emergencia post evento climático, con evaluación rápida de daños para resiembra o reclamo de seguro, así como la elaboración de “historial satelital de lote” para ver la evolución productiva en el tiempo.

Se generan además mapas listos para intervención, como zonificación para aplicaciones variables de insumos.

Ganadería

Posteriormente, el disertante del Simposio NEO/NEA Ciencia, expuso los usos de las nuevas tecnologías en la actividad ganadera y señaló que controlar grandes superficies con recursos humanos limitados suele ser uno de los mayores desafíos de la ganadería moderna, donde también “lo que no se ve no se gestiona”.

Al respecto, explicó que por medio de drones, sensores e imágenes satelitales se puede generar información para el monitoreo de pasturas, evaluación y cuantificación de pastizales naturales, gestión territorial del campo, con delimitación de potreros, aguadas, cañadas e infraestructura georreferenciada.

También se realiza detección de degradación temprana de la cobertura vegetal y seguimiento estacional para comparar la misma área en distintos momentos, para planificar movimientos de hacienda.

“Se logra un mayor control sobre superficies extensas, con mejor uso del recurso forrajero y decisiones de manejo basadas en información real del campo”, consideró.

Demanda desde otros sectores

El Mgter. Grimaldi reiteró que, si bien los sectores agrícola y ganadero representan los principales ámbitos de trabajo de Aerodata, también las aplicaciones tienen gran demanda de otros sectores.

En el área de la energía, las nuevas tecnologías permiten optimizar la evaluación de la infraestructura energética, que suele ser costosa y con tareas riesgosas para el personal.

Sí, se realizan trabajos de inspección de líneas de alta tensión y torres, relevamiento de ductos, monitoreo de parques solares y eólicos, mapeo de fajas de servidumbre, entre otras acciones.

La minería es otro sector de creciente demanda, “siendo que en las operaciones mineras la información imprecisa no solo cuesta dinero, sino puede costar vidas”, por lo cual la velocidad y exactitud con que se mide el territorio define la eficiencia de toda la operación en minería.

En vinculación con empresas de este sector se están realizando relevamientos topográficos de alta precisión y modelos digitales del terreno, cálculo volumétrico de stockpiles y escombreras, y monitoreo de frentes de explotación.

En materia de infraestructura, explicó que “mantener infraestructura sin información precisa del territorio genera errores de diseño, desvíos de obras y costos que se acumulan sin que nadie los detecte a tiempo”.

Por ello, por medio de las tecnologías de captura de datos en territorios y herramientas de análisis, se producen relevamientos topográficos para proyectos viales, hídricos y civiles, control de avance de obras e inspección de obras terminadas.

“La información es clave para la gestión y auditoría de la infraestructura, desde el diseño hasta la obra entregada”, manifestó.

En materia de ambiente, sostuvo que las nuevas tecnologías se consolidaron debido a que el monitoreo ambiental, con métodos tradicionales es puntual, costoso y difícil de replicar, cuando “la gestión sostenible requiere de información continua, objetiva y comparable en el tiempo”.

En ese sentido, se realizan evaluación de estado de recursos naturales, detección de cambios en cobertura vegetal, monitoreo de áreas protegidas y zonas de amortiguamiento y relevamiento de cuerpos de agua.

También se generan líneas de base ambiental para estudios de impacto ambiental e informes técnicos.

Otro sector de creciente interés en las nuevas tecnologías es el sector público, ya que las decisiones de política pública que afectan al territorio se toman muchas veces con información desactualizada, “mientras que las nuevas tecnologías permiten hacer políticas públicas basadas en evidencia”.

En este sector se concretan trabajos de relevamientos catastrales, planificación urbana y rural, monitoreo de obras públicas, control de uso de suelo, relevamiento para emergencias, entre otros aprovechamientos.

Creciente Interés

“La utilización de estas tecnologías en distintos sectores muestran su potencial para hacer más eficientes los procesos y operaciones”, subrayó el disertante invitado al Simposio NEO/NEA Ciencia.

Sostuvo que la precisión de la información y la velocidad en datos disponibles, lleva a reducción de costos y a mejorar decisiones.

Consideró que la pronta consolidación de Aerodata expone en realidad el creciente aporte que las nuevas tecnologías de toma y análisis de datos del territorio están realizando para mejorar procesos y resultados en distintas actividades productivas y en general.

Indicó que desde Aerodata se trabaja con una visión territorial, de manera mancomunada con productores y organizaciones, lo cual posibilita tener una comprensión integral del sistema, no solo de una parcela o punto aislado.

“Como empresa no vendemos tecnología, vendemos el resultado de aplicarla bien” dijo sobre la empresa de base tecnológica que opera con sede en el Parque Tecnológico Corrientes y cuenta también un nodo en Nueva Toledo, Paraguay, y que ha desarrollado trabajos en numerosas provincias y sectores.

La empresa Aerodata, además del Mgter. Grimaldi, está formada por Santiago Lapebie, co-fundador y director ejecutivo; Juan Esteban Maldonado Yonna, co-fundador y director financiero; Diego Cuevas, socio y director de la empresa en Paraguay; y Guido Fernández, Jefe de marca.