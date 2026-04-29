Valdés inauguró la costanera de goya: “Muy contentos por lo que significa este espacio para la ciudad”

En el marco del inicio de uno de los eventos más convocantes de la región, el mandatario provincial celebró la concreción de la obra y subrayó su valor para la comunidad. “Muy contentos, por lo que significa para la ciudad de Goya este espacio. La verdad que es formidable y para nosotros, que lo conocimos antes, sabemos lo que significa”, expresó. Además, remarcó el esfuerzo realizado para llegar a tiempo con la inauguración: “Sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo desde el Gobierno Provincial y por eso le agradecemos a la empresa también porque han hecho un trabajo formidable”.

Valdés también destacó el uso inmediato del espacio por parte de los vecinos y reconoció la continuidad de políticas públicas en su desarrollo. “La obra está, la gente la está disfrutando, la empieza a vivir. La verdad que muy contento de poder estar en esta parte de la historia”, afirmó. En esa línea, añadió: “Lo marcamos porque fue una decisión política. No era solamente lo que se cayó, era lo que estaba en riesgo”, y concluyó valorando el impacto social de la obra: “La gente lo disfruta, viene con su mate y la verdad que eso es realmente buenísimo”.