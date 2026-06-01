La familia de Milagros Machuca rechazó el juicio abreviado y piden la condena máxima para las imputadas

Los familiares de la joven fallecida en 2024 exigen que se realice un juicio oral y una sentencia máxima.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia preliminar en le caso que investiga la muerte de Milagros Machuca, el cual ocurrió el 22 de marzo de 2025 en un accidente de tránsito en la intersección de Franklin y Colón de Resistencia. Por el hecho se encuentran imputadas Carla Sanabria, la conductora del automóvil al momento del impacto y Carla Sanabria, ex pareja de la joven quien manejó la motocicleta.

Las defensas de las acusadas plantearon un juicio abreviado con una pena de tres años en suspenso pero la familia de «Mili» rechazó el pedido y reclamó que la causa sea elevada a un juicio oral y público.

«Estamos en disconfordidad de lo que planteó la defensa y parte del tribunal», expresó el padre de la víctima, Leonardo Machuca respectó al planteo y que la audiencia pasó a un cuarto intermedio para este miércoles a las 11.

«La defensa está tratando de sacar la culpabilidad de Sanabria y Sandoval. Nos llamó la atención que hayan hablado entre las dos partes y piden un juicio abreviado que es como minimizar la pena», señaló Machuca.

En ese marco, el padre de «Mili» insistió: «Nosotros vamos a pedir el juicio oral y público, no queremos el abreviado y vamos a tener la resolución el miércoles a las 11 de la mañana en la Cámara Tercera».

«Tenemos la esperanza que la jueza Lorena Padován decida y que llegue al juicio oral», sostuvo y agregó que la famlia pide la tranquilidad de que Machuca descanse en paz y tener un duelo correspondiente.

Pidió que el tribunal se ponga en el lugar de padres, «de una chica llena de proyectos y llena de luz».

«Nosotros queremos fijar un precedente y buscaremos las penas de seis años para los dos imputadas», indicó Machuca.