For Ever dejó pasar una oportunidad clave y sigue complicado en la pelea por la permanencia

Chaco For Ever no logró sumar en un duelo que aparecía como una gran oportunidad para comenzar a revertir su situación en la Primera Nacional. El conjunto chaqueño cayó ante Central Norte en un partido de alto voltaje, donde estaban en juego mucho más que tres puntos: ambos equipos llegaban comprometidos con la lucha por mantener la categoría.

El encuentro fue intenso y disputado, con pocas diferencias dentro del campo de juego. Sin embargo, el conjunto salteño supo aprovechar mejor sus momentos y terminó quedándose con una victoria que le permite tomar algo de aire en la tabla, mientras que el Negro continúa en una posición delicada.

Para For Ever, la derrota duele especialmente por el contexto. Llegó a Salta con la necesidad de descontarle puntos a un rival directo y acercarse a la zona de permanencia, pero se volvió con las manos vacías y con la obligación de reaccionar en las próximas fechas.

Aún queda mucho campeonato por delante, pero cada jornada comienza a tener sabor a final para los equipos que pelean en la parte baja. En ese escenario, el conjunto chaqueño sabe que deberá recuperar terreno rápidamente para mantener intactas sus chances de salir del fondo de la tabla.