Pía Cavana denunció abandono estatal y violencia institucional en el caso Gusak y pidió intervención urgente del Estado

La diputada provincial Pía Cavana se pronunció en sus redes sociales sobre el caso de Nelson Gusak y denunció una situación de abandono estatal y violencia institucional en el abordaje de la búsqueda y la investigación posterior del joven , desaparecido durante siete meses y hallado de manera parcial en un descampado de la zona sur de Resistencia.

En su mensaje, la legisladora sostuvo que la familia atravesó un proceso prolongado de búsqueda sin respuestas efectivas ni acompañamiento estatal, y cuestionó la falta de intervención institucional durante etapas clave del caso. En ese sentido, enmarcó la situación como una expresión de violencia institucional y reclamó la intervención urgente del Estado provincial para garantizar el avance de la investigación, el esclarecimiento de lo ocurrido y el acompañamiento integral a los familiares.

Desde ese posicionamiento, Cavana advirtió que el caso expone fallas graves en los mecanismos de respuesta ante denuncias de desaparición y señaló que la ausencia de respuestas oportunas profundizó el estado de vulnerabilidad de la familia.

El caso Nelson Gusak

Nelson Gusak estuvo desaparecido durante siete meses. En abril se habían encontrado restos óseos en un descampado de la zona sur de Resistencia, en el mismo sector donde este jueves la familia volvió a denunciar nuevos hallazgos.

La búsqueda, según el relato de la familia, se sostuvo durante meses en condiciones de incertidumbre y con escasa respuesta institucional, lo que derivó en reiteradas recorridas por el predio por parte de allegados.

Silvia, madre del joven, regresó al lugar donde se produjeron los hallazgos iniciales y aseguró haber encontrado nuevos restos óseos. En ese contexto, pidió avances urgentes en la investigación y cuestionó el accionar del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad.

“Que trabajen como profesionales y que investiguen la muerte de mi hijo como corresponde”, expresó, al exigir un abordaje serio del caso y respuestas concretas sobre lo ocurrido.

También reiteró sus dudas sobre la actuación policial en el hecho. “Estoy segura de que ellos lo mataron”, afirmó, en el marco de un reclamo que la familia sostiene desde el inicio de la desaparición.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras persiste el reclamo de la familia por el esclarecimiento total de las circunstancias y el avance efectivo de la causa.