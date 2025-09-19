Cultura acompaña el 68° Desfile de Carrozas por el Día del Estudiante

El sábado 20 de septiembre a las 21 se vivirá en Las Breñas (sobre Av. Jones) una nueva edición del emblemático Desfile de Carrozas Estudiantiles. El Instituto de Cultura del Chaco acompaña este evento que, en palabras de su Presidente, Mario Zorrilla: “refleja nuestra identidad, fortalece la memoria colectiva y proyecta hacia el futuro la riqueza de nuestra cultura.”

La organización es un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, el Instituto de Cultura del Chaco, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Municipalidad de Las Breñas.

El titular de la cartera de Cultura destacó que el Desfile “es una tradición cultural profundamente arraigada en nuestra provincia que expresa la creatividad, el compromiso y la energía de los estudiantes. Cada carroza es fruto de un gran trabajo colectivo en el que intervienen diversos oficios y saberes, desde el diseño y la construcción hasta el vestuario, la técnica, la música y la coreografía.”

“Desde el ICCh acompañamos este evento reafirmando que la cultura chaqueña se construye en comunidad, con diversidad y con creatividad” concluyó Zorrilla.

El evento

El Desfile se desplegará sobre la Av. Jones de Las Breñas y tras el desfile se realizará un baile con elección de Reina y Rey. El evento contará con jurados pertenecientes a Cultura de la Provincia, quienes el pasado 11 de septiembre visitaron los galpones para observar el trabajo previo de las carrozas.

Asimismo, habrá jurados específicos para la elección de reinas y para las coreografías, con el objetivo de reconocer y premiar la dedicación puesta en cada una de las presentaciones. En este marco, se entregarán premios a la mejor carroza, a las coreografías destacadas y se llevará a cabo la coronación de la Reina Provincial del Desfile de Carrozas Estudiantiles.

La celebración culminará el domingo con un gran picnic estudiantil

De este modo, el Instituto de Cultura del Chaco acompaña una tradición que fortalece la identidad, la memoria y la participación cultural de toda la comunidad.

Un trabajo colectivo y con historia

El pasado martes, el Gobernador Leandro Zdero rubricó un convenio con el intendente de Las Breñas, Omar Machuca, y el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, para el lanzamiento de la 68° edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles.

En ese marco, Zdero destacó la trayectoria y el trabajo articulado: “68 ediciones de un trabajo extraordinario de estudiantes, padres, docentes, profesionales y la municipalidad hacen de este Desfile una de las fiestas más tradicionales y significativas de la provincia. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar y lo hacemos con entusiasmo porque lo que se vive en Las Breñas es único y queremos invitar a todos a disfrutar de esta gran fiesta de los estudiantes”, señaló.

Por su parte, el intendente Omar Machuca destacó el trabajo de los jóvenes que “año a año mantienen viva esta fiesta cultural y educativa fundamental, junto con los padres, docentes y la Comisión Organizadora”.