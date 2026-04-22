Más de 1400 lanchas serán parte de la 49° Fiesta Nacional del Surubí

Con una marca histórica de 1.400 equipos inscriptos, Goya lanzó oficialmente su 49° Fiesta Nacional del Surubí, el certamen de pesca deportiva conocido popularmente como el «Mundial de Pesca». El acto de presentación contó con la presencia del ministro de Turismo provincial, Juan Esteban Braillard Poccard y el intendente municipal Mariano Hormaechea.

La cifra de equipos supera todo registro anterior y el propio ministro lo subrayó en el acto: «Por ahí a ustedes les suena algo normal, pero créanme que es totalmente anormal lo que tienen aquí», afirmó ante los organizadores.

Además de la competencia, la fiesta ofrecerá cinco noches de shows en el escenario mayor Juan Melero con una grilla que combina géneros: La Joaqui, Kapanga, El Polaco, La Mosca, Amboé y Coti. Chamamé, cumbia, rock y pop como marco de un evento que excede largamente lo deportivo.

Braillard Poccard destacó el peso que la fiesta tiene como herramienta de promoción turística más allá de las fronteras provinciales. Mencionó que durante una feria de pesca en San Paulo, el video promocional de Corrientes cerró con imágenes del surubí y generó sorpresa entre el público brasileño: una muestra concreta del potencial de proyección internacional del evento.

El funcionario también planteó el desafío estructural que la fiesta ayuda a enfrentar: «Romper con la estacionalidad y lograr movimiento turístico durante todo el año», al tiempo que reafirmó el compromiso del ejecutivo provincial: «El acompañamiento del Gobierno es irrenunciable con esta fiesta y con toda la comunidad de Goya.»

El intendente Hormaechea anticipó que esta edición es también el punto de partida para algo mayor: la 50° fiesta, que ya se vislumbra como un hito histórico para la ciudad. A eso se sumará, en los próximos días, la inauguración de la costanera renovada, con una tribuna diseñada específicamente para funcionar como platea del concurso.

La Fiesta Nacional del Surubí se consolida así como uno de los eventos de pesca deportiva más importantes del país y como un motor económico y cultural para Goya y para Corrientes