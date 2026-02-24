Realizan nueva perforación para optimizar el servicio de agua en Concepción del Bermejo

La Municipalidad de Concepción del Bermejo llevó adelante una nueva perforación en la planta de ósmosis del barrio Sur, en un trabajo conjunto con la empresa SAMEEP, con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable en la localidad.

Desde el Municipio indicaron que esta obra permitirá mejorar tanto el abastecimiento como la calidad del servicio, beneficiando a los vecinos de distintos sectores de la comunidad.

La intervención forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso a un recurso esencial para la vida cotidiana.

En este sentido, las autoridades destacaron la importancia de continuar impulsando inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y aseguren un servicio más eficiente y sostenible.