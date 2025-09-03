Nueva Empresa Industrial En Las Breñas: El Gobernador Zdero Acompañó La Apertura De Bru Y Ka Srl

Esta tarde, en el Día Nacional de la Industria, el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora, Silvana Schneider junto al intendente, Omar Machuca acompañaron la puesta en funcionamiento de la empresa de agro servicios Bru y Ka S.R.L., en Las Breñas. El gobernador Zdero celebró a los empresarios que apuestan e invierten en la provincia porque “generan empleo, producen, y eso es lo que queremos para nuestra provincia”.

El Gobernador celebró el “coraje y la determinación” para la puesta en marcha de la empresa de agro servicios en Las Breñas, lo que le da “valor agregado a nuestra producción”, en este caso, soja expeller, aceite de soja y también, proyectan la producción de aceite de girasol local. Por ello, Zdero celebró el impulso de la empresa de otorgar empleo de forma directa e indirecta, generando movimiento en la economía local. “Para nosotros acompañar esto es importante, con miembros de la Unión Industrial, Federación Económica, empresarios de la zona, que creemos que el Chaco tiene que transformase y no conformarse”, dijo. Asimismo, agregó: “hay mucha gente con coraje, convicción y determinación para hacer un Chaco productivo, que crezca y se desarrolle y ahí tiene que estar el Estado eficiente”.

”YA SE OTORGARON 100 CRÉDITOS A EMPRESAS DE BASE INDUSTRIAL QUE CONSEGUIMOS A TRAVÉS DEL CFI”

En esta línea, Zdero remarcó el acompañamiento del Estado a las empresas, “dándoles un norte seguro hacia dónde queremos ir, estableciendo políticas de estado que se sustenten en el tiempo a través de un Plan Estratégico y haciendo gestiones”, dijo y se refirió a los casi 100 créditos otorgados a empresas de base industrial a partir de $5.000.000.000 conseguidos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Por su parte, el intendente municipal, Víctor Omar Machuca, se refirió al trabajo articulado entre las empresas privadas y el sector público, señaló que “nosotros estamos acompañando, mientras el empresario invierte en la planta y nosotros brindando las condiciones, adecuando accesos de entrada, salida, acceso a rutas para que puedan llevar adelante su tarea como corresponde”, afirmó. Con esta nueva empresa se generan nuevos puestos de trabajo, dijo.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, remarcó la importancia de acompañar el entusiasmo y la apuesta por parte del joven Ivo Bruno, que “tiene una mirada coincidente con nuestra política de gobierno provincial que es acompañar la producción en todas sus facetas, pero principalmente pensando que tenemos que darle valor agregado a nuestra producción para que nuestra provincia sea sustentable” y por ello, desde el Gobierno se acompaña con infraestructura, capacitación, tecnología, financiamiento.

Por último, agregó que “estamos en el camino correcto de ver cómo encontramos alternativas productivas, aprovechando el cambio de mentalidad de los últimos dos años, producto de los vaivenes de la economía, clima desfavorable y esto hizo que incursionemos en nuevos procesos productivos, pero esa apertura, nos lleva a la diversificación y a entender que tenemos que darle valor agregado a nuestra producción”, dijo Dudik.

El titular de “Agroservicios Bru y Ka SRL”, Ivo Bruno, manifestó su orgullo “porque reconozcan un esfuerzo de tantos años, y porque soy una persona joven para hacer inversiones grandes”. Asimismo, haciendo hincapié en la tradición del trabajo como costumbre “desde muy chico” celebró: “logré acceder a tener la posibilidad de manejar la empresa y cumplir un sueño que es esto, hoy”. Con un claro mensaje a los jóvenes, de lucha y de “seguir adelante”, Bruno aseguró que “sea industrial o no, trabajar y emprender es algo clave para que el Chaco salga adelante, y podamos vivir bien acá”.