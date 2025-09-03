Handball: Saenz Peña Será Sede Del Primer Torneo Nacional Federado Del Interior Del Chaco

Del 12 al 14 de septiembre se desarrollará en Presidencia Roque Sáenz Peña, el Torneo Nacional Fase 1 de Cadetes organizado por la Asociación Chaqueña de Handball y la municipalidad termal con equipos de Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes que buscarán el ascenso al Nacional “C” 2026 de la categoría.

El certamen que integra el calendario de la Confederación Argentina de Handball será el primer certamen federado de carácter nacional que se desempeñe en el interior del Chaco. Serán tres jornadas intensas de competencia en el microestadio del CEF N° 2 y en el Arena Uncaus

8 ciudades

Participarán en la rama femenina Colegio San Roque y Deportivo Luján de Resistencia, Yacyretá Ituzaingó (Corrientes), Gimnasia de Montecarlo (Misiones), San Francisco de Laishi y Villa Escolar (Formosa). En la rama masculina Virasoro (Corrientes), San Martin y San Francisco (Formosa), San Roque, Chaco For Ever de Resistencia y el Polideportivo Municipal de Sáenz Peña.

El anfitrión, consagrado campeón provincial anual en 2025, tomará parte en calidad de invitado, como parte de su preparación para representar al Chaco en el Nacional “C” que se disputará en San Rafael a fines de octubre.

Pablo Mujica, presidente de la Asociación Chaqueña de Handball agradeció “en nombre de la familia del balonmano chaqueño al intendente Bruno Cipolini y su equipo de trabajo por el compromiso para llevar adelante este certamen que es histórico por ser el primero en el interior de la provincia, pero sobre todo porque fortalece el proceso de desarrollo de nuestros jugadores y consolida el futuro del deporte.

“Este año -expresó- ya realizamos el Torneo Nacional “C” de Adultos y el Regional de Infantiles en Resistencia, pero poder ser anfitriones en Sáenz Peña que es el faro del centro chaqueño, para nosotros es un orgullo. Es la mejor manera de coronar estos primeros 10 años de historia de una entidad que nació como Asociación Chaqueña de Minihandball con el firme objetivo de generar semilleros en todo el Chaco.”