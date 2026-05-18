Lo Nuestro y Difusión Masiva del Chamamé llegan al Guido Miranda con una noche de música latinoamericana y regional

Este jueves 21 a las 21, el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) será escenario de una nueva propuesta del ciclo “+Música”, impulsado por la Asociación de Músicos Independientes del Chaco, con las presentaciones de los grupos “Lo Nuestro” y “Difusión Masiva del Chamamé”.

El grupo “Lo Nuestro”, integrado por Sabrina Estefanía Taborda (voz y flauta traversa), Leonardo Rodríguez (guitarra y voz) y Carlos Antonio Déniz (percusión y quena), contará además con la participación de Bianca Almirón en acordeón y Bruno Gonzáles en percusión.

La propuesta recorrerá distintas expresiones de la música latinoamericana a través de obras de reconocidos compositores como Chabuca Granda, Violeta Parra, Chico Buarque, Teresita Fernández, Martha Quiles y Zito Segovia, entre otros artistas de renombre internacional.

Por su parte, “Difusión Masiva del Chamamé” es un proyecto orientado a la transmisión y difusión de la música regional, recorriendo distintas localidades del Chaco y compartiendo el cancionero litoraleño. La agrupación está integrada por Tito Luque, Julio Romero y nuevamente Leonardo Rodríguez, quienes ofrecerán un espectáculo con invitados especiales.

Las entradas tienen un valor de $10.000 anticipadas y $12.000 en puerta. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.