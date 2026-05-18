El Cine del Guido Miranda renueva su cartelera con grandes directores y cine nacional

El Complejo Cultural Provincial Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, presenta su agenda cinematográfica para los próximos días. Con propuestas que van desde el cine de autor internacional hasta destacadas producciones nacionales del Espacio INCAA, la sala ofrece alternativas para diferentes públicos.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en la boletería del teatro. Las funciones del Espacio INCAA y el ciclo infantil cuentan con descuentos especiales para estudiantes, menores y jubilados según corresponda.

Miércoles 20 de mayo | 20:00 hs

Ciclo Yacaré: Oldboy (2003)

Dirección: Park Chan-wook.

Entrada general: $4000.

Thriller. Intriga. Después de ser secuestrado y encarcelado durante quince años, un hombre es liberado, solo para descubrir que debe encontrar al que lo capturó en cinco días.

Jueves 21 de mayo | 19:30 hs

Ciclo Güe Play: Django Unchained

Dirección: Quentin Tarantino.

Entrada general: $3500.

Western. Acción. Con la ayuda de un cazarrecompensas alemán, un esclavo liberado sale a rescatar a su esposa de un brutal terrateniente en Mississippi.

Viernes 22 y Sábado 23 de mayo | 20:00 hs

Espacio INCAA: Dussel

Dirección: Cecilia Fiel.

Entrada general: $4000 (Estudiantes y Jubilados: $2000).

Documental. A sus 87 años y con su salud debilitada, el pensador Enrique Dussel dedica sus últimos días a escribir el final de su obra filosófica, la Estética, y a cada visión eurocéntrica de la realidad latinoamericana responde con la fuerza de un guerrero.

Sábado 23 de mayo | 18:00 hs

Pequeños espectadores, grandes películas: Moon, mi amigo el panda

Dirección: Gilles de Maistre.

Entrada general: $4000. Menores y Jubilados: $2000.

Familiar. Aventuras. Después de sus malas calificaciones, Tian, de 12 años, va a vivir con su abuela en las misteriosas montañas chinas. Allí conoce a un panda al que llama Moon e inicia una aventura que cambiará la vida de su familia.