Este miércoles 20: se acreditará el refrigerio para empleados públicos

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia informó que este miércoles 20 se acreditará el Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

El beneficio será depositado durante la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, permitiendo que los empleados públicos puedan disponer de los fondos el mismo día, tal como ocurre habitualmente.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.

En ese sentido, remarcó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener las responsabilidades de pago asumidas por la Provincia. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó el funcionario.

Desde la cartera económica señalaron que esta acreditación forma parte de una política de administración responsable, orientada a garantizar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, dado que estos recursos impactan de manera directa en el consumo y en la actividad comercial local.

Como es habitual, el Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, herramienta que facilita la operatoria y garantiza mayor agilidad en la acreditación del beneficio.