Artistas de Chaco, Córdoba y Tucumán entre los seleccionados en la Convocatoria Nacional de Proyectos Expositivos 2026 “Del Chaco a la Argentina”

El Museo Provincial de Bellas Artes “René Brusau”, dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, anunció la nómina de proyectos seleccionados de la Convocatoria Nacional de Proyectos Expositivos 2026 “Del Chaco a la Argentina”.

Esta iniciativa se orientó a promover y visibilizar producciones artísticas contemporáneas de distintas regiones del país.

Los proyectos seleccionados para integrar la programación expositiva son:

El silencioso tacto de las palabras, de Celeste Massin (Chaco); Paisajes ígneos, de Verónica Córdoba (Córdoba); Vuelo de flecha, de Evi Tártari (Tucumán) y Formas de habitar. Tramas y percepciones del territorio, del colectivo Materia Roja.

La selección fue realizada de manera unánime por el jurado integrado por Leonardo Cavalcante, Vanesa Amenábar y Diego Gon.

La convocatoria “Del Chaco a la Argentina” nació con el objetivo de fortalecer el intercambio federal, impulsar la circulación de artistas y proyectos contemporáneos y consolidar al museo como un espacio de encuentro, reflexión y producción cultural.

La propuesta, impulsada por el MUBA, organismo dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, estuvo destinada a artistas, grupos y colectivos de todo el país, con el fin de promover iniciativas artísticas de la provincia, la región y la Argentina. El llamado se planteó, además, como un estímulo a la diversidad de prácticas artísticas, tanto clásicas como contemporáneas, tradicionales o combinadas, con especial interés en producciones de artistas emergentes.

En este marco, el museo se encuentra ahora en la etapa de organización de los proyectos expositivos que integrarán la programación anual de la Sala 2 del tercer piso del MUBA. Cada muestra seleccionada formará parte del calendario expositivo del espacio y permanecerá abierta al público durante un período estimado de entre 45 y 60 días.