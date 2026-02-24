Napenay realizó un nuevo Operativo Integral de Salud en el marco del programa “Volvemos a Clases”

El Municipio de Napenay llevó adelante un nuevo Operativo Integral de Salud en las instalaciones del Centro de Salud local, en el marco de las acciones impulsadas para acompañar a la comunidad en el inicio del ciclo lectivo.

La jornada comenzó a las 9 de la mañana y permitió que numerosos vecinos accedan a controles médicos, estudios y asesoramiento de manera gratuita, ágil y cercana, evitando traslados a otras localidades y facilitando la realización de trámites y certificaciones necesarias para niños, jóvenes y adultos.

Durante el operativo se brindaron servicios de atención médica clínica, entrega de medicamentos, realización de electrocardiogramas y ecografías, emisión de certificados bucodentales y asistencia en el llenado de formularios y distintas gestiones administrativas vinculadas a la salud.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida que busca priorizar la prevención, el cuidado temprano y el bienestar integral de la comunidad, acercando soluciones concretas a cada familia de Napenay.

Estas acciones apuntan a fortalecer el acceso igualitario a la salud y acompañar a los vecinos en la realización de los controles necesarios para el normal desarrollo de sus actividades escolares y cotidianas.