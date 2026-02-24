Cote Lai participó del cierre de la Colonia de Vacaciones “Mayores Activos”

En el marco de las políticas públicas destinadas a promover el bienestar y la inclusión de las personas mayores, se llevó a cabo el cierre de la Colonia de Vacaciones del programa Mayores Activos, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco junto al Instituto del Deporte Chaqueño.

La jornada final contó con una amplia participación de adultos mayores de distintas localidades, entre ellas Cote Lai, que estuvo representada por el intendente Anselmo Leli Bordon, la secretaria de Adultos Mayores y vecinos que formaron parte de esta propuesta recreativa e integradora.

Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de actividades acuáticas, juegos recreativos y dinámicas de estimulación cognitiva, en un espacio que también dispuso de posta de enfermería para el cuidado de la salud y un refrigerio saludable. Además, se realizaron sorteos y entrega de premios, generando un clima de celebración y camaradería entre los asistentes.

El programa Mayores Activos tiene como objetivo fomentar hábitos saludables, la participación social y el envejecimiento activo, a través de propuestas que promuevan el movimiento, la recreación y el cuidado integral de las personas mayores.

De esta manera, el Gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, continúa impulsando iniciativas que fortalecen la calidad de vida de los adultos mayores en todo el territorio chaqueño.