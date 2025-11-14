Presidencia de la Plaza realizó trabajos de mantenimiento eléctrico en la Escuela N.º 612

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza llevó adelante este jueves una intervención de mantenimiento en la E.E.P. N.º 612 “Mariano Moreno”, en el marco del acompañamiento permanente que el Municipio brinda a instituciones educativas de la ciudad.

El equipo de electricistas del Corralón Municipal realizó reparaciones en la caja de un ventilador de techo y completó la instalación de un plafón para tubo LED, mejorando las condiciones de iluminación y seguridad dentro del establecimiento.

Desde el Municipio remarcaron que estas tareas forman parte de un trabajo continuo junto a las escuelas locales, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y fortalecer el bienestar de la comunidad escolar.

