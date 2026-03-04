Más obras de enripiado para Fontana

La Municipalidad de Fontana continúa avanzando con su plan de mejoramiento vial. Por disposición del intendente Fernando Cuadra, las cuadrillas municipales trabajan en el Tramo 1 del plan de enripiado en el Loteo Arazá.

📍 Zona de intervención

Los trabajos se desarrollan sobre calle Quebracho, en el tramo comprendido entre Marconi y Olegario Andrade.

🏗️ Detalles de la obra

✅ Intervención sobre 340 metros lineales (6 cuadras de medidas irregulares).

✅ Colocación de 170 toneladas de ripio, garantizando mayor durabilidad y mejor transitabilidad.

Desde el municipio destacaron que la obra se ejecuta íntegramente con fondos propios, subrayando que una administración responsable y transparente permite que el aporte de los vecinos se transforme en infraestructura concreta para los barrios.

Con estas acciones, el gobierno local reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida, consolidando un plan sostenido de obras públicas en distintos puntos de la ciudad.

“Seguimos trabajando para que Fontana no se detenga”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.