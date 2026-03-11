Municipales de Barranqueras tendrán un 10% de incremento salarial

La Municipalidad de Barranqueras anunció un incremento salarial que alcanzará cerca del 10% para los trabajadores municipales, tras una reunión mantenida entre autoridades del Ejecutivo, concejales y representantes de los gremios.

Durante la reunión, se acordó una actualización salarial del 3% mensual acumulativo durante el trimestre, que se aplicará de la siguiente manera: 3% en marzo, 3% en abril y 3% en mayo. De esta manera, el incremento alcanzará cerca de un 10% acumulado al finalizar el período.

Anuncio de incremento salarial en Barranqueras.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo, respeto y entendimiento, con buena predisposición por parte de los representantes sindicales, quienes acompañaron la propuesta presentada por el Ejecutivo municipal.

Desde ambas partes destacaron la importancia de sostener el diálogo permanente y el trabajo conjunto para avanzar en acuerdos que beneficien a los trabajadores municipales.

Además del anuncio salarial, durante la reunión también se abordaron temas vinculados al complejo contexto económico nacional y su impacto en las finanzas municipales, analizando la situación actual y la necesidad de sostener políticas que permitan mantener el equilibrio financiero del municipio y continuar acompañando a los trabajadores.

En ese marco, se acordó volver a reunirse una vez finalizado el trimestre, con el objetivo de evaluar la situación económica y seguir avanzando en el trabajo conjunto entre el Municipio y los gremios, fortaleciendo los canales de diálogo y la construcción de acuerdos que acompañen a los trabajadores municipales.