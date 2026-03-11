Capitán Solari : Encuentran la bicicleta de un hombre desaparecido hace cuatro años

Un importante operativo policial se desplegó este miércoles en una zona rural de Capitán Solari luego del hallazgo de una bicicleta que podría aportar nuevos elementos en la investigación por la desaparición de Pedro Antonio Ojeda, visto por última vez en septiembre de 2022.

El rodado fue encontrado alrededor de las 14 en un sector del campo perteneciente a la estancia “Los Lapachos”. Según informaron fuentes policiales, un vecino que realizaba tareas de recolección de miel observó entre las malezas una bicicleta tipo playera de color verde, con avanzados signos de oxidación y prácticamente cubierta por la vegetación.

Al advertir que las características coincidían con la bicicleta que utilizaba Ojeda al momento de su desaparición, el hombre dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras el alerta, personal policial se dirigió al lugar junto a peritos del Gabinete Científico, quienes realizaron el relevamiento de la escena, tomas fotográficas y peritajes preliminares. Posteriormente, el rodado fue secuestrado de manera formal para continuar con los análisis correspondientes.

A partir de este indicio, se puso en marcha un operativo de rastrillaje en la zona rural, con la participación de efectivos de las comisarías de Capitán Solari, Colonia Elisa y Colonias Unidas, además de personal de la División Investigaciones y de la Policía Rural con base en Poncho Perdido.

Las tareas de búsqueda se realizan principalmente a pie en sectores de monte y campos cercanos al lugar del hallazgo, con el objetivo de detectar cualquier elemento que pueda aportar información sobre lo ocurrido.

La investigación continúa bajo la intervención del Equipo Fiscal N.º 1 de General José de San Martín, a cargo del fiscal Guillermo Codutti, quien dispuso nuevas diligencias para profundizar la búsqueda y determinar si el rodado pertenece efectivamente al hombre desaparecido.