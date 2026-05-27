Muere una joven docente motociclista tras chocar con un automóvil

Una motociclista murió este lunes por la tarde, en Resistencia, luego de protagonizar un choque con un automóvil.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.40, en la esquina de calles Jujuy y Bertaca, jurisdicción de la Comisaría Undécima.

La joven, identificada como Antonella Rojas, de 30 años, circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110.

La situación fue reportada al sistema de emergencias 911 por un hombre que alertó sobre un siniestro vial entre un vehículo y una moto, con una mujer gravemente herida.

Tras el aviso, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, luego de ser examinada por el personal médico, se confirmó que la motociclista ya no presentaba signos vitales.

Antonella Rojas se había recibido en 2023 como Profesora de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y recientemente había cumplido 30 años. Su muerte provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, colegas y excompañeros, quienes la recordaron con mensajes cargados de afecto y tristeza en redes sociales.

En ese contexto, una de sus primas le dedicó una emotiva despedida acompañada de fotografías familiares y recuerdos de la infancia. “Te recordaré siempre feliz”, expresó en parte del mensaje, en el que también evocó momentos compartidos en reuniones familiares, viajes y encuentros cotidianos que hoy quedan en la memoria de sus seres queridos.