Matkovich aseguró que el Gobierno intensifica la búsqueda de Axel González y no descarta ninguna hipótesis

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, afirmó que el Gobierno provincial mantiene una intensa búsqueda en terreno para encontrar a Axel González, el joven desaparecido en Fontana, y remarcó que no se descarta ninguna línea investigativa.

El funcionario explicó que desde los primeros días del caso mantienen contacto permanente con la familia del joven y confirmó que autoridades del Ministerio de Seguridad ya se reunieron con los padres y hermanos de Axel.

“Estamos recorriendo distintos lugares donde vecinos y testigos van aportando datos. También estuvimos en la casa de la familia González, acompañándolos y transmitiéndoles el compromiso del Gobierno provincial de encontrar a Axel con vida”, expresó Matkovich.

El ministro señaló que actualmente trabajan en conjunto equipos de la Policía del Chaco, la Administración Provincial del Agua (APA) y Vialidad Provincial, con rastrillajes reforzados mediante drones, perros especializados, maquinaria pesada y patrullajes en distintos sectores señalados por testigos.

Además, destacó que se amplió el operativo con nuevas áreas de búsqueda y tecnología para analizar zonas de difícil acceso.

“Cualquier dato, referencia o información que llegue será investigada. No descartamos ni afirmamos ninguna hipótesis. Si hubo un hecho delictivo o una actividad fuera de la ley, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

En relación con los policías que se encontraban de guardia el día de la desaparición, Matkovich indicó que fueron apartados de la Comisaría Segunda de Fontana mientras avanza la investigación judicial y administrativa.

Aclaró además que, hasta el momento, no existe imputación formal contra los efectivos, aunque confirmó que tanto ellos como toda la guardia y la unidad policial continúan siendo investigados.

El ministro informó también que fue designado un nuevo interventor para supervisar las actuaciones administrativas dentro de la dependencia policial.

Por otra parte, aseguró que la Dirección de Inteligencia Criminal y el área de Investigaciones Complejas trabajan sobre nuevos elementos surgidos en las últimas horas que podrían aportar precisiones sobre lo ocurrido con Axel.

“Es prioridad para el Gobierno encontrar cuanto antes la verdad en este caso”, concluyó el funcionario provincial.