Ingresaron USD 1 mil millones y las reservas subieron

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) registraron este martes su mayor nivel desde 2019, luego del desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El stock bruto subió USD 1.105 millones en la jornada y finalizó en USD 47.908 millones .

Además, la autoridad monetaria volvió a comprar divisas en el mercado oficial. El BCRA adquirió USD 112 millones y llevó el saldo comprador de mayo a USD 1.947 millones. En lo que va de 2026, las compras netas ya ascienden a USD 9.098 millones, por lo que el acumulado anual quedó cada vez más cerca de la meta de USD 10.000 millones que se había planteado el Gobierno.

En el segmento cambiario, el dólar oficial registró su segunda jornada consecutiva al alza, y alcanzó su nivel más alto en lo que va de mayo, luego de lo que fue el feriado del 25 de mayo en Argentina y del Memorial Day en EEUU.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó a $1.411 para la venta, se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 24,1%.

En tanto, el dólar minorista llegó a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que promedió $1.424,21, en el relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central.