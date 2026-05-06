MUBA Nómade llegó a Basail con mural colectivo y convenio cultural

En el marco del programa MUBA Nómade, el Museo Provincial de Bellas Artes René Brusau, dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, visitó la localidad de Basail para desarrollar una jornada de integración artística y fortalecimiento institucional.

Durante la jornada, realizada el pasado mes, el equipo técnico, integrado por Agostina Sosa, Matías Lembo y Dante Arias, coordinó la realización de un mural colectivo en la Escuela Rural N° 659 del Paraje Saladillo, donde participaron activamente alumnos, docentes y familias de la zona.

La expedición continuó con presentaciones del programa en la E.E.P. N° 21 “Gabriel Carrasco” y la E.E.S. N° 82 “René Favaloro”. Como cierre de la jornada, se concretó la firma de un convenio de colaboración entre el Municipio de Basail y el Instituto de Cultura del Chaco, con el objetivo de garantizar y fortalecer el acceso a las expresiones artísticas en toda la localidad.

Sobre el programa

MUBA Nómade es una iniciativa que busca descentralizar el patrimonio artístico de la provincia, rompiendo los muros del museo para generar vínculos directos con las comunidades del interior chaqueño y promover la identidad cultural en cada territorio.