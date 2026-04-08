Módulos alimentarios Ñachec en Resistencia: todos los puntos y horarios para este jueves

Este jueves 9 de abril, el Gobierno provincial realizará una nueva entrega de módulos alimentarios en Resistencia, a través del programa Ñachec, con distribución en centros comunitarios, iglesias y espacios barriales para familias de distintos sectores de la ciudad.

El operativo se organizará en varios puntos estratégicos para facilitar el acceso en diferentes zonas de la capital chaqueña. Las autoridades solicitaron respetar los horarios establecidos y las indicaciones del personal para garantizar una distribución ágil en cada punto.

Este es el cronograma completo:

De 8:00 a 11:30: la entrega se hará en la intersección de Juana Azurduy y Taco Pozo, destinada a vecinos de los barrios Chacra 24 y Mapic.

De 8:00 a 12:00: habrá distribución en el Centro Comunitario Municipal La Liguria, para residentes de La Liguria y su prolongación.

De 8:00 a 12:00: se entregarán módulos en el Centro Comunitario Municipal Mariano Moreno, para vecinos de Mariano Moreno, Roger Ballet, Orqueta y La Fabril.

De 8:00 a 12:00: habrá entrega en la Capilla Jesús del Buen Camino, destinada a familias del barrio Facundo.

De 9:00 a 12:00: el operativo llegará a la Iglesia Virgen de Lourdes, abarcando a los barrios 40 Viviendas, 100 Viviendas, Barbetti, Jorge Newbery, Nueva Resistencia y Virgen de Lourdes.

De 9:00 a 11:30: la distribución será en el centro de salud del barrio 17 de Julio.